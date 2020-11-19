Не пропустите! Трусова, Косторная и Кийбус выступят на российском этапе "Гран-при"

В предыдущие годы серия "Гран-при" была главным стартом первой половины сезона в фигурном катании. Она насчитывала 6 этапов в разных странах и финал.

Вирус вносит коррективы

Пандемия коронавируса внесла существенные изменения в международный календарь. Несколько этапов и финал отменены, а оставшиеся турниры проходят в формате национальных соревнований.

Что это означает на практике? На этапах "Гран-при" могут выступить:

- либо спортсмены той страны, где проводится турнир

- либо постоянно тренирующиеся в стране проведения этапа фигуристы

- либо спортсмены, которые смогут приехать в страну проведения этапа "Гран-при" с учетом всех необходимых требований безопасности и санитарных норм.

По традиции наибольший интерес среди всех разрядов фигурного катания вызывает выступление одиночниц. В Москве выступят 12 фигуристок - 7 российских спортсменок, а также представительницы Эстонии, Грузии, Беларуси, Азербайджана и Армении. Такая вот Спартакиада народов СССР получается.

Плющенко против Тутберидзе

Российский этап "Гран-при" - первый международный турнир, в котором лицом к лицу сойдутся представительницы тренерских кланов Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

На январском чемпионате Европы в Австрии весь пьедестал почета заняли воспитанницы Тутберидзе, однако в межсезонье ее группу неожиданно покинули бронзовая медалистка Александра Трусова и чемпионка Европы Алена Косторная.

Обе тренерские команды обвиняли друг друга в нечистоплотных методах, что вызвало бурю эмоциональных комментариев в социальных сетях.

Кийбус выступит в первой разминке

Короткую программу фигуристки будут выполнять на льду "Мегаспорта" 20 ноября. Чемпионка Эстонии Эва-Лотта Кийбус будет завершать выступление первой группы участниц российского этапа "Гран-при".

Подопечная Анны Леванди в нынешнем сезоне уже выступала за границей. В конце сентября 17-летняя Кийбус выиграла престижный турнир в Германии, а в середине октября заняла второе место в венгерской столице, установив личные рекорды в короткой программе (65.37) и по сумме выступления (184.27). Россиянки в этих турнирах не принимали участия. Напомним, что на январском чемпионате Европы кейлаская фигуристка заняла 7-е место.