Названы лучшие биатлонисты Эстонии. Среди лауреатов есть и нарвитяне

Лучшей биатлонисткой Эстонии признана Регина Оя. Среди стреляющих лыжников подобного признания удостоен Рене Захкна. Напомним, что минувшей зимой представители выруского биатлона Оя и Захкна на этапе Кубка мира в Поклюке финишировали вторыми в смешанной эстафете.

Тренером года назван наставник сборной Эстонии по биатлону Индрек Тобрелутс.

Среди лауреатов завершившегося сезона и несколько молодых биатлонистов из Нарвы. В возрастной категории U-17 лучшим признан Марк Ильин. Среди девушек в классе U-22 почетной награды удостоена Алина Ботчтарева.

Вручение призов лауреатам состоится на летнем чемпионате Эстонии, который пройдет 5-6 сентября в Отепя.