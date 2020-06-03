03.06.2020, 16:50

Названы лучшие биатлонисты Эстонии. Среди лауреатов есть и нарвитяне


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Rene Zahkna ja Regina Oja
Rene Zahkna ja Regina OjaFoto: Jarek Jõepera

Федерация биатлона Эстонии назвала лучших стреляющих лыжников минувшего сезона.

Лучшей биатлонисткой Эстонии признана Регина Оя. Среди стреляющих лыжников подобного признания удостоен Рене Захкна. Напомним, что минувшей зимой представители выруского биатлона Оя и Захкна на этапе Кубка мира в Поклюке финишировали вторыми в смешанной эстафете.

Тренером года назван наставник сборной Эстонии по биатлону Индрек Тобрелутс.

Среди лауреатов завершившегося сезона и несколько молодых биатлонистов из Нарвы. В возрастной категории U-17 лучшим признан Марк Ильин. Среди девушек в классе U-22 почетной награды удостоена Алина Ботчтарева.

Вручение призов лауреатам состоится на летнем чемпионате Эстонии, который пройдет 5-6 сентября в Отепя.

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