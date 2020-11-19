Назван состав сборной Эстонии на первый этап Кубка мира по биатлону

В программу первого этапа входят индивидуальные и спринтерские гонки. В состав мужской команды вошли Рене Захкна, Кристо Сиймер и Калев Эрмитс. В женских гонках выступят Туули Томингас, Йоханна Талихярм, Кадри Лехтла и Регина Оя.

Контрольные старты в Швеции

Состав сборной Эстонии был определен с учетом контрольных стартов в Швеции - они прошли в середине ноября. Лучшей из эстонских биатлонисток была Томингас - она заняла 6-е место в спринте и показала 3-й результат на укороченной индивидуальной дистанции.

В настоящий момент команда находится дома. В Финляндию, где пройдут два первых этапа Кубка мира, эстонские биатлонисты отправятся 23 ноября.

Вместе с командой в Контиолахти поедут также Грете Гайм, Сузан Кюльм, Райдо Рянкель и Роберт Хелдна.

Пандемия внесла коррективы

Пандемия коронавируса вынудила Международный союз биатлонистов (ИБУ) внести серьезные изменения в расписание Кубка мира.

Чтобы уменьшить риск заражения спортсменов и обслуживающего персонала, сокращено количество переездов. В нынешнем сезоне ИБУ будет проводить спаренные этапы в одном месте. После Финляндии биатлонисты будут соревноваться на двух этапах в австрийском Хохфильцене.

Главный старт года у стреляющих лыжников - чемпионат мира. Он запланирован на февраль в словенской Поклюке.

Календарь Кубка мира по биатлону 2020/21

1-й этап 28-29 ноября Контиолахти (Финляндия)

2-й этап 3-6 декабря Контиолахти (Финляндия)

3-й этап 11-13 декабря Хохфильцен (Австрия)

4-й этап 17-20 декабря Хохфильцен (Австрия)

5-й этап 7-10 января Оберхоф (Германия)

6-й этап 13-17 января Оберхоф (Германия)

7-й этап 21-24 января Антерсельва (Италия)

Чемпионат мира 10-21 февраля Поклюка (Словения)

8-й этап 26 февраля - 1 марта Пекин (Китай)

9-й этап 11-14 марта Нове-Место (Чехия)

10-й этап 18-21 марта Холменколлен (Норвегия)