Назван состав сборной Эстонии на первый этап Кубка мира по биатлону
Главный тренер сборной Эстонии по биатлону Индрек Тобрелутс назвал состав команды на стартовый этап Кубка мира, который пройдет 28-29 ноября в финском Контиолахти.
Главный тренер сборной Эстонии по биатлону Индрек Тобрелутс назвал состав команды на стартовый этап Кубка мира, который пройдет 28-29 ноября в финском Контиолахти.
В программу первого этапа входят индивидуальные и спринтерские гонки. В состав мужской команды вошли Рене Захкна, Кристо Сиймер и Калев Эрмитс. В женских гонках выступят Туули Томингас, Йоханна Талихярм, Кадри Лехтла и Регина Оя.
Контрольные старты в Швеции
Состав сборной Эстонии был определен с учетом контрольных стартов в Швеции - они прошли в середине ноября. Лучшей из эстонских биатлонисток была Томингас - она заняла 6-е место в спринте и показала 3-й результат на укороченной индивидуальной дистанции.
В настоящий момент команда находится дома. В Финляндию, где пройдут два первых этапа Кубка мира, эстонские биатлонисты отправятся 23 ноября.
Вместе с командой в Контиолахти поедут также Грете Гайм, Сузан Кюльм, Райдо Рянкель и Роберт Хелдна.
Пандемия внесла коррективы
Пандемия коронавируса вынудила Международный союз биатлонистов (ИБУ) внести серьезные изменения в расписание Кубка мира.
Чтобы уменьшить риск заражения спортсменов и обслуживающего персонала, сокращено количество переездов. В нынешнем сезоне ИБУ будет проводить спаренные этапы в одном месте. После Финляндии биатлонисты будут соревноваться на двух этапах в австрийском Хохфильцене.
Главный старт года у стреляющих лыжников - чемпионат мира. Он запланирован на февраль в словенской Поклюке.
Календарь Кубка мира по биатлону 2020/21
1-й этап 28-29 ноября Контиолахти (Финляндия)
2-й этап 3-6 декабря Контиолахти (Финляндия)
3-й этап 11-13 декабря Хохфильцен (Австрия)
4-й этап 17-20 декабря Хохфильцен (Австрия)
5-й этап 7-10 января Оберхоф (Германия)
6-й этап 13-17 января Оберхоф (Германия)
7-й этап 21-24 января Антерсельва (Италия)
Чемпионат мира 10-21 февраля Поклюка (Словения)
8-й этап 26 февраля - 1 марта Пекин (Китай)
9-й этап 11-14 марта Нове-Место (Чехия)
10-й этап 18-21 марта Холменколлен (Норвегия)
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