Назван состав сборной Эстонии на Кубок мира по биатлону
По итогам контрольных стартов в норвежском Бейтостолене главный тренер сборной Эстонии по биатлону Индрек Тобрелутс определился с составом на декабрьские этапы Кубка мира.
По итогам контрольных стартов в норвежском Бейтостолене главный тренер сборной Эстонии по биатлону Индрек Тобрелутс определился с составом на декабрьские этапы Кубка мира.
Кубковая карусель откроется 30 ноября в шведском Эстерсунде смешанными эстафетами. Всего в программе первого этапа 8 гонок.
В мужских гонках будут выступать Калев Эрмитс, Рене Захкна и Роберт Хелдна. Четвертый участник определится непосредственно перед началом шведского этапа - это будет либо бывший лыжник сборной Эстонии Райдо Рянкель, либо Кристо Сиймер.
В состав женской сборной Эстонии включены Туули Томингас, Грете Гайм, Регина Оя и Йоханна Талихярм.
В декабре у биатлонистов три этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде, австрийском Хохфильцене и французском Анси.
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