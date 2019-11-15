15.11.2019, 18:10

Назван состав сборной Эстонии на Кубок мира по биатлону


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Noor eesti laskesuusakoondislane Regina Oja.
Regina OjaFoto: Hendrik Osula

По итогам контрольных стартов в норвежском Бейтостолене главный тренер сборной Эстонии по биатлону Индрек Тобрелутс определился с составом на декабрьские этапы Кубка мира.

Кубковая карусель откроется 30 ноября в шведском Эстерсунде смешанными эстафетами. Всего в программе первого этапа 8 гонок.

В мужских гонках будут выступать Калев Эрмитс, Рене Захкна и Роберт Хелдна. Четвертый участник определится непосредственно перед началом шведского этапа - это будет либо бывший лыжник сборной Эстонии Райдо Рянкель, либо Кристо Сиймер.

В состав женской сборной Эстонии включены Туули Томингас, Грете Гайм, Регина Оя и Йоханна Талихярм.

В декабре у биатлонистов три этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде, австрийском Хохфильцене и французском Анси.

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