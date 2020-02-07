Назван состав сборной Эстонии на чемпионат мира по биатлону
Федерация биатлона Эстонии утвердила состав национальной команды для выступления на чемпионате мира, который пройдет 13-23 февраля в итальянской Антерсельве.
Федерация биатлона Эстонии утвердила состав национальной команды для выступления на чемпионате мира, который пройдет 13-23 февраля в итальянской Антерсельве.
Всего на чемпионате мира будут разыграны 12 комплектов медалей. В индивидуальных гонках Эстония может выставить трех участников. Эстонские биатлонисты также примут участие в четырех эстафетах.
В состав женской сборной Эстонии вошли Йоханна Талихярм, Регина Оя, Туули Томингас и Грете Гайм.
За мужскую сборную Эстонии для выступления на чемпионате мира заявлены Калев Эрмитс, Рене Захкна, Райдо Рянкель и Кристо Сиймер.
В настоящий момент наши биатлонисты находятся на тренировочном сборе в Австрии. К месту проведения мирового первенства они переедут 10 февраля.
Чемпионат мира по биатлону стартует в Италии 13 февраля смешанной эстафетой.
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