Назван состав сборной Эстонии на чемпионат мира по биатлону

Всего на чемпионате мира будут разыграны 12 комплектов медалей. В индивидуальных гонках Эстония может выставить трех участников. Эстонские биатлонисты также примут участие в четырех эстафетах.

В состав женской сборной Эстонии вошли Йоханна Талихярм, Регина Оя, Туули Томингас и Грете Гайм.

За мужскую сборную Эстонии для выступления на чемпионате мира заявлены Калев Эрмитс, Рене Захкна, Райдо Рянкель и Кристо Сиймер.

В настоящий момент наши биатлонисты находятся на тренировочном сборе в Австрии. К месту проведения мирового первенства они переедут 10 февраля.

Чемпионат мира по биатлону стартует в Италии 13 февраля смешанной эстафетой.