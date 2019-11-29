Назван состав сборной Эстонии на биатлонные эстафеты

30 ноября в шведском Эстерсунде начинается первый этап Кубка мира по биатлону. Откроется он двумя смешанными эстафетами.
В одиночной смешанной эстафете (начало в 14:10) на старт выйдут 26 команд. Эстонию будут представлять Регина Оя и Рене Захкна.
В смешанной эстафете (16:00) будут соперничать 25 команд. В составе сборной Эстонии на эту гонку заявлены Грете Гайм, Йоханна Талихярм, Калев Эрмитс и Кристо Сиймер.
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