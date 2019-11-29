29.11.2019, 20:05

Назван состав сборной Эстонии на биатлонные эстафеты

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EST 2
IBU Cup Otepää kolmas päev
Grete GaimFoto: Hendrik Osula, Eesti Laskesuusaliit

30 ноября в шведском Эстерсунде начинается первый этап Кубка мира по биатлону. Откроется он двумя смешанными эстафетами.

В одиночной смешанной эстафете (начало в 14:10) на старт выйдут 26 команд. Эстонию будут представлять Регина Оя и Рене Захкна.

В смешанной эстафете (16:00) будут соперничать 25 команд. В составе сборной Эстонии на эту гонку заявлены Грете Гайм, Йоханна Талихярм, Калев Эрмитс и Кристо Сиймер.

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