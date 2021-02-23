Нарвский орденоносец Владимир Вшивцев: "Не удивлен, но очень рад"

Спортивная семья Вшивцевых хорошо известна в Эстонии. Глава семейства Евгений развивает биатлон в Нарве с 1978 года. Три его сына Вячеслав, Владимир и Юрий входили в молодежную сборную Эстонии. Сейчас по их стопам идет внук старшего сына Март.

Награжденный орденом Белой звезды Владимир Вшивцев руководит спортивно-оздоровительным центром "Эккекюла" и является организатором Энергетического забега.

- О награждении орденом Белой звезды мне сообщили из канцелярии президента Эстонии - был телефонный звонок. Затем увидел список награжденных в Delfi. Поздравлений было много - не на все СМС-ки успел ответить.

- Многие награжденные обычно говорят, что в шоке от высокого признания со стороны главы государства?

- У меня шока точно не было. Зато я очень порадовался, что всеэстонский проект троп здоровья, который мы развиваем в Нарве, получил высокую оценку. Во время пандемии именно наши тропы здоровья стали для многих горожан любимым местом времяпрепровождения.

- Вы знакомы с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд?

- Немного. Осенью 2018 года, когда она приезжала работать в Нарву, я был ее спортивным инструктором.

- Награждение орденами обычно происходит в День независимости. Какие планы у Вас на этот день?

- 24 февраля мы проводим в Нарве лыжный заезд. Приглашаем горожан выйти на старт. А награждение орденами в этом году из-за пандемии перенесено на июнь.