16.07.2020, 05:50

Найден тренер для многострадальной сборной Эстонии по лыжным гонкам


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Jaanus Teppan, Eesti suusakoondise peatreener
Jaanus Teppan, Eesti suusakoondise peatreenerFoto: Anni Õnneleid

Главным тренером сборной Эстонии по лыжным гонкам назначен Яанус Теппан. Срок его соглашения с Лыжным союзом еще точно не определен, но к работе 58-летний специалист приступит в начале августа.

На вакантное место главного тренера сборной Эстонии претендовали три кандидата - два эстонских специалиста и один иностранец. Предпочтение было отдано Теппану, который возглавлял сборную Эстонии в период подготовки к Олимпиаде-2018 в корейском Пхенчхане.

После допинг-скандала на чемпионате мира-2019 в австрийском Зеефельде, когда были задержаны полицией два эстонских лыжника Карел Таммъярв и Андреас Веэрпалу, сборная Эстонии практически перестала существовать.

"На Олимпиаде-2022 хотелось бы выставить как можно больше спортсменов и собрать эстафетную четверку, - сказал в интервью Sport ERR Теппан. - Однако сделать это будет непросто".

Теппан 8 раз становился чемпионом Эстонии в индивидуальных гонках, в том числе 4 раза в марафоне. В составе сборной СССР тартуский лыжник выиграл золото Универсиады-1987 в эстафетной гонке.

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