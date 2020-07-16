Найден тренер для многострадальной сборной Эстонии по лыжным гонкам

На вакантное место главного тренера сборной Эстонии претендовали три кандидата - два эстонских специалиста и один иностранец. Предпочтение было отдано Теппану, который возглавлял сборную Эстонии в период подготовки к Олимпиаде-2018 в корейском Пхенчхане.

После допинг-скандала на чемпионате мира-2019 в австрийском Зеефельде, когда были задержаны полицией два эстонских лыжника Карел Таммъярв и Андреас Веэрпалу, сборная Эстонии практически перестала существовать.

"На Олимпиаде-2022 хотелось бы выставить как можно больше спортсменов и собрать эстафетную четверку, - сказал в интервью Sport ERR Теппан. - Однако сделать это будет непросто".

Теппан 8 раз становился чемпионом Эстонии в индивидуальных гонках, в том числе 4 раза в марафоне. В составе сборной СССР тартуский лыжник выиграл золото Универсиады-1987 в эстафетной гонке.