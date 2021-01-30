На чемпионате Эстонии по фигурному катанию неожиданные лидеры

В женском одиночном разряде лучший результат в короткой программе показала Кристина Шкулета-Громова (60,10), опередившая Герли Лийнамяэ (59,78) и Эву-Лотту Кийбус (55,83).

Выступавшая в конце ноября на российском этапе "Гран-при" Кийбус по возвращении из Москвы переболела коронавирусом. После "Гран-при" заболели и другие фигуристы, выступавшие в Москве - Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Дмитрий Алиев... Российские СМИ причиной массового заболевания называли банкет по окончании турнира в гостинице "Аэростар".

В мужском одиночном разряде лидерство захватил Михаил Селевко (79,55). На втором месте участник чемпионатов Европы и мира Александр Селевко (76,75). Замыкает тройку лидеров Арлет Леванди (65,36).

Произвольную программу фигуристы будут выполнять 31 января. Чемпионат Эстонии проходит без зрителей.