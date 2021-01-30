На чемпионате Эстонии по фигурному катанию неожиданные лидеры
В ледовом холле "Тондираба" стартовал чемпионат Эстонии по фигурному катанию. После первого дня впереди неожиданные лидеры.
В ледовом холле "Тондираба" стартовал чемпионат Эстонии по фигурному катанию. После первого дня впереди неожиданные лидеры.
В женском одиночном разряде лучший результат в короткой программе показала Кристина Шкулета-Громова (60,10), опередившая Герли Лийнамяэ (59,78) и Эву-Лотту Кийбус (55,83).
Выступавшая в конце ноября на российском этапе "Гран-при" Кийбус по возвращении из Москвы переболела коронавирусом. После "Гран-при" заболели и другие фигуристы, выступавшие в Москве - Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Дмитрий Алиев... Российские СМИ причиной массового заболевания называли банкет по окончании турнира в гостинице "Аэростар".
В мужском одиночном разряде лидерство захватил Михаил Селевко (79,55). На втором месте участник чемпионатов Европы и мира Александр Селевко (76,75). Замыкает тройку лидеров Арлет Леванди (65,36).
Произвольную программу фигуристы будут выполнять 31 января. Чемпионат Эстонии проходит без зрителей.
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