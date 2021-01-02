На чемпионате Эстонии по биатлону тройную победу одержали ...литовцы

Победителем гонки стал без промаха стрелявший Витаутас Стролиа. За ним расположились его соотечественники Томас Каукенас (1; +28,9) и Карол Домбровски ((1; + 33,4).

Лучший из эстонских биатлонистов Кристо Сиймер занял в общем зачете четвертое место (2; +44,8). Он и стал чемпионом страны.

В женском спринте на 7,5 км победила безошибочно стрелявшая Туули Томингас. Второе место у Регины Оя (2; +1.00). Бронзовая медаль вручена Йоханне Талихярм (3; +1.27,0).

3 января в Отепя будут разыграны медали чемпионата Эстонии в гонках с общего старта.