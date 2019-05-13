Молодая эстонская горнолыжница погибла в ДТП. Ей было всего 22 года...

Страница в фейсбуке сообщества эстонских горнолыжников сообщила, что этот мир покинула 22-летняя спортсменка Греэте Подерат.

"Семья эстонских горнолыжников чтит память трагически погибшей Греэте Подерат (18.05.1996 - 10.05.2019). Будем помнить тебя всегда, дорогая Греэте, как замечательную партнершу по тренировкам, сильную конкурентку и яркого человека!", - сообщает страница Alpine Ski Team Estonia в фейсбуке.

По данным Delfi, Греэте Подерат погибла в произошедшей на прошлой неделе тяжкой аварии на шоссе Таллинн-Тарту с участием шести автомобилей.

В 2009-м году Подерат завоевала титул чемпионки Эстонии в слаломе среди юниорок в группе В. Когда перед Зимними Олимпийскими играми в Сочи 2014-го года составляли список наиболее многообещающих и перспективных горнолыжников, то в него была включена и Подерат. Однако в сборную Эстонии среди взрослых она так и не попала.