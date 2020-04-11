"Мой дедушка отрубил себе кисть". Елена Вяльбе - о сталинских репрессиях

"Я родилась в Магадане. В свое время, в 1937 году, туда был выслан мой репрессированный дедушка. За что — неизвестно. К сожалению, его дело все еще засекречено. Он был военным атташе. Бабушка — а они тогда не были расписаны, просто дружили — приехала за ним из Ленинградской области через несколько месяцев. В трюме парохода.

Она нашла его в 500 км от города. Было очень тяжело. В какой-то момент дедушка отрубил себе кисть руки. Просто не мог больше работать, копать землю — там же вечная мерзлота. Тогда его отправили в Магадан. Тоже в лагерь. Но там он был практически завхозом — выдавал белье. А вот бабушку из первого лагеря не отпускали — она работала поварихой. И тогда она сварила руку в каше, чтобы ее тоже отправили в Магадан. В больницу".

Елена Вяльбе (девичья фамилия Трубицына) - самая титулованная лыжница в истории российского спорта. 3-кратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира. Была замужем за эстонским лыжником Урмасом Вяльбе.