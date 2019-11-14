Международный размах. Под руководством Алавера допинг принимали в нескольких странах
Харьюский уездный суд приговорил известного лыжного тренера Мати Алавера, склонявшего спортсменов к использованию допинга, к году тюремного заключения условно.
Харьюский уездный суд приговорил известного лыжного тренера Мати Алавера, склонявшего спортсменов к использованию допинга, к году тюремного заключения условно.
После оглашения приговора Прокуратура раскрыла содержание обвинения. Однако узнать информацию в полном объеме невозможно, поскольку личные данные скрыты.
Из обвинения следует, что Алавер работал с международным размахом - допинг использовали в нескольких странах. Его употребляли как в Эстонии (Отепя), так и в Германии, Норвегии, Финляндии, Швейцарии и Австрии. Суета с допингом имела место и накануне зимней Олимпиады-2018 в корейском Пхенчхане.
Из документа следует, что при потворстве Алавера допинг принимали четыре спортсмена: три склоненных использовали его в 2016 году, а четвертый - в 2018 году.
Также известно, что несколько раз имела место покупка запрещенного к использованию в спорте гормона роста, который позже был передан спортсмену. Имя покупателя скрыто.
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