"Меня изнасиловали в 15 лет". Фигуристка рассказала жуткую историю детства

"Меня изнасиловали первый раз, когда мне было 15 лет, - поделилась воспоминаниями Абитболь. - Случилось это в летнем лагере. Я спала в своей комнате с плюшевым мишкой. Мой тренер вошел в комнату, сел на край кровати и начал медленно говорить".

Чиновники не поверили Саре

"Он приблизился ко мне ближе и стал шептать: "Сара, это секрет - никому не рассказывай об этом". Это было похоже на кошмар. Я чувствовала себя виноватой. В течение многих лет никто не знал об этом", - рассказала Абитболь.

В 2008 году, когда фигуристка завершила спортивную карьеру и начала выступать в шоу, она решила рассказать о грубом поведении тренера в период 1990-1992 годов министерству спорта Франции.

"Они сказали, что если это правда, то мне надо обратиться в полицию. Министерство не заинтересовало это дело. Надеюсь, что теперь тренер отправится в тюрьму", - выразила надежду 44-летняя Абитболь.

Тренер или сексуальный маньяк

После выхода автобиографического романа фигуристки еще три женщины обвинили Бейера в изнасилованиях. В отношении Сары наставник признал свою вину и принес ей извинения

Абитболь выступала в паре со Стефаном Бернади. В 2000 году этот дуэт завоевал бронзовые медали мирового первенства (в то время фигуристов тренировал россиянин Станислав Леонович). На чемпионатах Европы французский дуэт 6 лет подряд (1998-2003) поднимался на пьедестал почета - четыре раза фигуристы становились бронзовыми призерами и дважды выигрывали серебро.