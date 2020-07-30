Мечта жизни звезды эстонского биатлона едва не обернулась трагедией

Выходя на старт соревнований по преодолению препятствий, 25-летняя биатлонистка собиралась выполнить мечту жизни, но вместо этого она получила дикий опыт и покидала конный центр в расстроенных чувствах.

"Я выступала на молодой лошади, у которой сложный характер. В незнакомой обстановке она ведет себя порой непредсказуемо. К сожалению, так случилось и на этот раз. Она делала родео до тех пор, пока я не слетела, - рассказала Томингас. К счастью, кости биатлонистки остались целы.