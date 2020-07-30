Мечта жизни эстонской биатлонистки едва не обернулась трагедией
Звезда сборной Эстонии по биатлону Туули Томингас годами мечтала об участии в соревнованиях по конному спорту. В минувшую субботу она собрала конную экипировку и с радостью отправилась под Тарту, где проходило Ихастеское дерби.
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