26.11.2020, 01:05

Массовое заражение биатлонистов перед Кубком мира в Финляндии


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Массовое заражение биатлонистов перед Кубком мира в Финляндии
Anton BabikovTASS

28 ноября в финском Контиолахти стартует первый этап Кубка мира по биатлону. Несмотря на меры предосторожности, предпринятые организаторами, среди участников выявлены первые случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Международный союз биатлонистов (ИБУ) подтвердил три случая заражения в составах сборных России, Латвии и Молдовы, однако число зараженных, судя по всему, значительно больше.

Российские СМИ сообщают о четырех случаях заражения в составе делегации сборной России (один спортсмен + три члена обслуживающего персонала). Из стреляющих лыжников положительный тест на COVID-19 сдал Антон Бабиков. Команда изолирована - решение о допуске российских биатлонистов будут принимать финские медицинские органы совместно с ИБУ.

В сборной Латвии положительный тест сдали лидер женской команды Байба Бендика и главный тренер Илмарс Брицис.

Сборная Словакии последние тренировки перед Кубком мира проводила в Швеции. Положительный тест сдали Паулина и Ивона Фиалковы.

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Календарь Кубка мира по биатлону 2020/21

1-й этап 28-29 ноября Контиолахти (Финляндия)

2-й этап 3-6 декабря Контиолахти (Финляндия)

3-й этап 11-13 декабря Хохфильцен (Австрия)

4-й этап 17-20 декабря Хохфильцен (Австрия)

5-й этап 7-10 января Оберхоф (Германия)

6-й этап 13-17 января Оберхоф (Германия)

7-й этап 21-24 января Антерсельва (Италия)

Чемпионат мира 10-21 февраля Поклюка (Словения)

8-й этап 1 -7 марта Нове-Место (Чехия)

9-й этап 8-14 марта Нове-Место (Чехия)

10-й этап 16-21 марта Холменколлен (Норвегия)

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