Массовое заражение биатлонистов перед Кубком мира в Финляндии

Международный союз биатлонистов (ИБУ) подтвердил три случая заражения в составах сборных России, Латвии и Молдовы, однако число зараженных, судя по всему, значительно больше.
Российские СМИ сообщают о четырех случаях заражения в составе делегации сборной России (один спортсмен + три члена обслуживающего персонала). Из стреляющих лыжников положительный тест на COVID-19 сдал Антон Бабиков. Команда изолирована - решение о допуске российских биатлонистов будут принимать финские медицинские органы совместно с ИБУ.
В сборной Латвии положительный тест сдали лидер женской команды Байба Бендика и главный тренер Илмарс Брицис.
Сборная Словакии последние тренировки перед Кубком мира проводила в Швеции. Положительный тест сдали Паулина и Ивона Фиалковы.
Календарь Кубка мира по биатлону 2020/21
1-й этап 28-29 ноября Контиолахти (Финляндия)
2-й этап 3-6 декабря Контиолахти (Финляндия)
3-й этап 11-13 декабря Хохфильцен (Австрия)
4-й этап 17-20 декабря Хохфильцен (Австрия)
5-й этап 7-10 января Оберхоф (Германия)
6-й этап 13-17 января Оберхоф (Германия)
7-й этап 21-24 января Антерсельва (Италия)
Чемпионат мира 10-21 февраля Поклюка (Словения)
8-й этап 1 -7 марта Нове-Место (Чехия)
9-й этап 8-14 марта Нове-Место (Чехия)
10-й этап 16-21 марта Холменколлен (Норвегия)
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