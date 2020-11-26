Массовое заражение биатлонистов перед Кубком мира в Финляндии

Международный союз биатлонистов (ИБУ) подтвердил три случая заражения в составах сборных России, Латвии и Молдовы, однако число зараженных, судя по всему, значительно больше.

Российские СМИ сообщают о четырех случаях заражения в составе делегации сборной России (один спортсмен + три члена обслуживающего персонала). Из стреляющих лыжников положительный тест на COVID-19 сдал Антон Бабиков. Команда изолирована - решение о допуске российских биатлонистов будут принимать финские медицинские органы совместно с ИБУ.

В сборной Латвии положительный тест сдали лидер женской команды Байба Бендика и главный тренер Илмарс Брицис.

Сборная Словакии последние тренировки перед Кубком мира проводила в Швеции. Положительный тест сдали Паулина и Ивона Фиалковы.

Календарь Кубка мира по биатлону 2020/21

1-й этап 28-29 ноября Контиолахти (Финляндия)

2-й этап 3-6 декабря Контиолахти (Финляндия)

3-й этап 11-13 декабря Хохфильцен (Австрия)

4-й этап 17-20 декабря Хохфильцен (Австрия)

5-й этап 7-10 января Оберхоф (Германия)

6-й этап 13-17 января Оберхоф (Германия)

7-й этап 21-24 января Антерсельва (Италия)

Чемпионат мира 10-21 февраля Поклюка (Словения)

8-й этап 1 -7 марта Нове-Место (Чехия)

9-й этап 8-14 марта Нове-Место (Чехия)

10-й этап 16-21 марта Холменколлен (Норвегия)