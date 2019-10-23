Лыжники Веэрпалу, Таммъярв и Полторанин до сих пор не наказаны за допинг

Казахстанский лыжник Алексей Полторанин и представители Эстонии Андреас Веэрпалу и Карел Таммъярв все еще не получили наказания после того, как стали участниками допингового скандала на чемпионате мира-2019 в Зеефельде, сообщает sports.ru со ссылкой на шведское издание Expressen.
Координатор Международной федерации лыжных видов (FIS) по вопросам антидопинга Сара Фуссек заявила, что обновленная информация по делам троих лыжников будет предоставлена до старта Кубка мира-2019/20.
27 февраля полиция Австрии и Германии провела антидопинговый рейд в Зеефельде, где проходил чемпионат мира по лыжным видам спорта.
В результате рейда были арестованы 9 человек, пять из них — лыжники Веерпалу, Таммъярв, Полторанин и австрийцы Доминик Балдауф и Макс Хауке. Все они были обвинены в применении кровяного допинга.
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