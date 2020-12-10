Лыжная семья Сильдару делит имущество в зале суда

На одной стороне Келли и ее мама Лилиан Талвинг, на другой - отец спортсменки Тынис Сильдару и Хенри. У каждой из сторон своя точка зрения в вопросе раздел собственности.

Женщины против мужчин

Насколько известно Delfi, женская половина хочет разделить имущество так, чтобы ей досталось 100 процентов имущества, а мужской половине - ничего.

В свою очередь, Тынис и Хенри, которые инициировали судебный процесс, предлагают альтернативный вариант - разделить всю собственность на четыре равные части.

Суд огласит решение в январе

Судебный спор идет вокруг распределения денежных средств бывшей команды Сильдару, находящихся на счету Лыжного союза, а также дома, построенного во время совместной жизни. Деньги на его строительство шли за счет призовых Келли и спонсорства - все это время Тынис тренировал родную дочь.

Комментировать обстоятельства судебного спора для представителей СМИ адвокаты не пожелали.

Сторонам дан срок до 28 декабря для окончательного прояснения позиций. Свое решение Харьюский уездный суд намерен огласить 18 января.