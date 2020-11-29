29.11.2020, 16:43

Лучшая гонка в жизни. Эстонская биатлонистка заехала в ТОП-10!

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Россиянки далеко позади
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Лучшая гонка в жизни. Эстонская биатлонистка заехала в ТОП-10!
Jarek Jõepera

В женской спринтерской гонке биатлонисток на 7,5 км в рамках финского этапа Кубка мира в Контиолахти выше всяких похвал выступила эстонская стреляющая лыжница Туули Томингас.

Первое место заняла Ханна Эберг из Швеции. Второе место досталось Марте Рейселанд из Норвегии. Замкнула тройку сильнейших ее соотечественница Каролин Кноттен.

Туули Томингас прошла дистанцию без промахов и заняла седьмое место. Йоханна Талихярм с двумя промахами стала 62-й, Регина Оя (два промаха) — 67-й, а Кадри Лехтла с одним промахом среди 104 финишировавших заняла 86-е место.

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова (18-е место). Ульяна Кайшева — 26-я, Ирина Казакевич — 28-я, Евгения Павлова — 35-я, Лариса Куклина — 46-я, Тамара Воронина — 74-я.

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