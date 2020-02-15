Логинов выиграл спринт на чемпионате мира. У России первое золото с 2017 года(32)
28-летний россиянин Александр Логинов выиграл золотую медаль чемпионата мира по биатлону в спринтерской гонке на 10 км - 22.48,1 (0).
28-летний россиянин Александр Логинов выиграл золотую медаль чемпионата мира по биатлону в спринтерской гонке на 10 км - 22.48,1 (0).
Логинов впервые стал победителем чемпионата мира. Последний раз Россия выигрывала золото чемпионата мира в 2017 году - тогда россияне выиграли мужскую эстафету.
Антирекордная серия продолжалась 28 гонок
Уроженец Саратова стартовал позже конкурентов. Он безошибочно преодолел два огневых рубежа в итальянской Антерсельве, опередив французов Кантена Фийон-Майе (1; +6,5) и Мартена Фуркада (0; +19,5).
Логинов прервал антирекордную серию российских биатлонистов без медалей, которая с учетом Кубка мира продолжалась 28 гонок.
Норвежцы остались без медалей
Золото Логинова стало первым для российских мужчин в личных гонках с 2008 года - 12 лет назад Максим Чудов на чемпионате мира в Эстерсунде также выиграл спринтерскую гонку.
Прошлогодний победитель чемпионата мира в спринте норвежец Йоханнес Бе финишировал пятым (1; +23,9). Скандинавы впервые за 23 года остались в спринте без медалей.
Лучший из эстонских биатлонистов Рене Захкна занял 59-е место и пробился в воскресную гонку преследования (2; +2.36,3).
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