Логинов выиграл спринт на чемпионате мира. У России первое золото с 2017 года

Логинов впервые стал победителем чемпионата мира. Последний раз Россия выигрывала золото чемпионата мира в 2017 году - тогда россияне выиграли мужскую эстафету.

Антирекордная серия продолжалась 28 гонок

Уроженец Саратова стартовал позже конкурентов. Он безошибочно преодолел два огневых рубежа в итальянской Антерсельве, опередив французов Кантена Фийон-Майе (1; +6,5) и Мартена Фуркада (0; +19,5).

Логинов прервал антирекордную серию российских биатлонистов без медалей, которая с учетом Кубка мира продолжалась 28 гонок.

Congratulations to the top 3 in the #antholz2020 men sprint! Alexander Loginov 🇷🇺 wins🥇, Quentin Fillon Maillet 🇫🇷🥈 and Martin Fourcade 🇫🇷🥉Watch the race again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/MHHE3c29ex — IBU World Cup (@IBU_WC) February 15, 2020

Норвежцы остались без медалей

Золото Логинова стало первым для российских мужчин в личных гонках с 2008 года - 12 лет назад Максим Чудов на чемпионате мира в Эстерсунде также выиграл спринтерскую гонку.

Прошлогодний победитель чемпионата мира в спринте норвежец Йоханнес Бе финишировал пятым (1; +23,9). Скандинавы впервые за 23 года остались в спринте без медалей.

Лучший из эстонских биатлонистов Рене Захкна занял 59-е место и пробился в воскресную гонку преследования (2; +2.36,3).

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