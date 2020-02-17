17.02.2020, 15:30

Логинов три года живет под непрерывным буллингом. И, кажется, привык к этой зоне отчуждения

 (2)
Алексей Авдохин
EST 6
Александр Логинов
Александр ЛогиновФото: Joel Marklund/Keystone Press Agency

Редактор Sports.ru Алексей Авдохин после двух медалей Александра Логинова на чемпионате мира по биатлону объясняет, почему этому успеху так не рады во Франции, Норвегии и Италии.

Александр Логинов завоевал еще одну медаль чемпионата мира по биатлону в Антхольце — после золота в спринте у него бронза в преследовании.

Немного грустный итог гонки, в которой для Логинова все складывалось почти идеально — главные соперники (братья Бё, Фуркад, Фийон-Майе) отваливались после промахов, Александр до последнего рубежа стрелял четко и быстро.

Из борьбы за золото Логинова выбил единственный промах третьим выстрелом, вызвавший удивительную реакцию трибун. Пожалуй, еще никогда биатлонный стадион не выбрасывал в атмосферу столько ликования в ответ на чью-то ошибку.

Читайте также:

Чего в этой реакции больше — отношения к Логинову или радости за стрелявших рядом и получивших шанс Фуркада, Жаклена и Йоханнеса — неясно. Факт, который отрицать сложно — Александра в биатлоне не любят ни болельщики, ни коллеги.

Александр едва вернулся после двухлетнего бана, а лидер биатлонных мнений Мартен Фуркад уже вовсю хейтил его и Союз биатлонистов России напоминаниями о сомнительном прошлом

Не секрет, что последние три года Логинов живет в состоянии непрерывного буллинга.
Все началось еще в конце 2016-го — Александр едва вернулся после двухлетнего бана, а лидер биатлонных мнений Мартен Фуркад уже вовсю хейтил его и Союз биатлонистов России напоминаниями о сомнительном прошлом. Его поддерживали другие авторитетные биатлонисты — норвежцы, чехи, кое-кто из немцев, швед Самуэльссон.

Когда результаты Александра провисали — его отпускали, забывали и словно не замечали. Когда он возвращался на подиумы топ-турниров (два последних чемпионата мира) — набрасывались с новым остервенением.

За это время Логинов, кажется, научился справляться с травлей, хотя внешне ему безумно тяжело. Постоянно опущенные в пол глаза, щит-смартфон в руках, игра в прятки с журналистами и минимум контактов с соперниками в финишном городке и пресс-зонах. Вокруг него всегда зона отчуждения; и уже не разобраться — в характере дело или в репутации. В чувстве вины или природной интроверсии.

Именно Логинову суждено стать примером для биатлонистов (да и вообще для спортсменов), рядом с которыми и сейчас могут крутиться деятели со шприцами и рецептами быстрых побед.

Удивительно, но психологическое давление совсем не мешает Александру идеально подводиться к главным стартам. Кажется, даже наоборот — оно максимально концентрирует и мотивирует на топ-результаты. Например, предыдущий лидер сборной Антон Шипулин срывал важные турниры даже в идеально комфортном состоянии — когда ты готов, а тебя все уважают и котируют.

Похоже, Александр давно смирился с тем, что от токсичного имиджа не избавиться до конца карьеры. Именно Логинову суждено стать примером для биатлонистов (да и вообще для спортсменов), рядом с которыми и сейчас могут крутиться деятели со шприцами и рецептами быстрых побед.

Примером того, как одна ошибка превращает человека в изгоя — и что бы ты ни делал дальше, на тебя все равно будут смотреть с недоверием, показывать пальцем, а иногда убирать руку при рукопожатиях.

Но главное понимание, которое важно не упустить за помехами из слов и нападок на Логинова, — они не отменяют честности его нынешних и будущих побед.

Даже наоборот — в таких условиях это доказательство какой-то особенной силы. 5 медалей чемпионатов мира и полный комплект личных наград: все это Александр завоевал после возвращения.

А сколько еще впереди?

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: