Логинов три года живет под непрерывным буллингом. И, кажется, привык к этой зоне отчуждения

Александр Логинов завоевал еще одну медаль чемпионата мира по биатлону в Антхольце — после золота в спринте у него бронза в преследовании.

Немного грустный итог гонки, в которой для Логинова все складывалось почти идеально — главные соперники (братья Бё, Фуркад, Фийон-Майе) отваливались после промахов, Александр до последнего рубежа стрелял четко и быстро.

Из борьбы за золото Логинова выбил единственный промах третьим выстрелом, вызвавший удивительную реакцию трибун. Пожалуй, еще никогда биатлонный стадион не выбрасывал в атмосферу столько ликования в ответ на чью-то ошибку.

Чего в этой реакции больше — отношения к Логинову или радости за стрелявших рядом и получивших шанс Фуркада, Жаклена и Йоханнеса — неясно. Факт, который отрицать сложно — Александра в биатлоне не любят ни болельщики, ни коллеги.

” Александр едва вернулся после двухлетнего бана, а лидер биатлонных мнений Мартен Фуркад уже вовсю хейтил его и Союз биатлонистов России напоминаниями о сомнительном прошлом

Не секрет, что последние три года Логинов живет в состоянии непрерывного буллинга.

Все началось еще в конце 2016-го — Александр едва вернулся после двухлетнего бана, а лидер биатлонных мнений Мартен Фуркад уже вовсю хейтил его и Союз биатлонистов России напоминаниями о сомнительном прошлом. Его поддерживали другие авторитетные биатлонисты — норвежцы, чехи, кое-кто из немцев, швед Самуэльссон.