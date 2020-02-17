Логинов три года живет под непрерывным буллингом. И, кажется, привык к этой зоне отчуждения

Когда результаты Александра провисали — его отпускали, забывали и словно не замечали. Когда он возвращался на подиумы топ-турниров (два последних чемпионата мира) — набрасывались с новым остервенением.
За это время Логинов, кажется, научился справляться с травлей, хотя внешне ему безумно тяжело. Постоянно опущенные в пол глаза, щит-смартфон в руках, игра в прятки с журналистами и минимум контактов с соперниками в финишном городке и пресс-зонах. Вокруг него всегда зона отчуждения; и уже не разобраться — в характере дело или в репутации. В чувстве вины или природной интроверсии.
”
Именно Логинову суждено стать примером для биатлонистов (да и вообще для спортсменов), рядом с которыми и сейчас могут крутиться деятели со шприцами и рецептами быстрых побед.
Удивительно, но психологическое давление совсем не мешает Александру идеально подводиться к главным стартам. Кажется, даже наоборот — оно максимально концентрирует и мотивирует на топ-результаты. Например, предыдущий лидер сборной Антон Шипулин срывал важные турниры даже в идеально комфортном состоянии — когда ты готов, а тебя все уважают и котируют.
Похоже, Александр давно смирился с тем, что от токсичного имиджа не избавиться до конца карьеры. Именно Логинову суждено стать примером для биатлонистов (да и вообще для спортсменов), рядом с которыми и сейчас могут крутиться деятели со шприцами и рецептами быстрых побед.
Примером того, как одна ошибка превращает человека в изгоя — и что бы ты ни делал дальше, на тебя все равно будут смотреть с недоверием, показывать пальцем, а иногда убирать руку при рукопожатиях.
Но главное понимание, которое важно не упустить за помехами из слов и нападок на Логинова, — они не отменяют честности его нынешних и будущих побед.
Даже наоборот — в таких условиях это доказательство какой-то особенной силы. 5 медалей чемпионатов мира и полный комплект личных наград: все это Александр завоевал после возвращения.
А сколько еще впереди?
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Нашли останки подростка, пропавшего в 2019 году?
Громкий арест в Москве: известно следующее
Зидан жёстко получил ногой в лицо от футболиста "Сельты"
Зачем класть лавровый лист по углам комнаты?