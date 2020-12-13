Логинов подвел Россию, Швеция выиграла эстафету, Эстония — 22-я

Сборная Швеции выиграла мужскую эстафетную гонку на этапе Кубка мира в Хохфильцене, сборная России продолжила рекордную безмедальную серию, хотя как никогда была близка к тройке сильнейших. Команда Эстонии отстала на круг и дистанцию не закончила.
Свои коррективы в расстановку сил на дистанции мужской эстафеты 4 по 7,5 км внесла погода. Большую часть гонки шел снег, который сделал трассу непростой для прохождения, а также осложнил стрельбу. Первыми из фавоворитов, которым это помешало, оказались французы. Уже на втором этапе Эмильен Жакелен отправился на два штрафных круга и вычеркнул свою сборную из числа соискателей наград.
Однако главные события разыгрались на заключительном огневом рубеже. Сначала в поединке лидеров — Швеции и Норвегии — со стрельбой не справился Йоханес Бё, штрафной круг отбросил норвежцев на вторую позицию. А затем великолепные шансы на призовую тройку упустил лидер российской команды Александр Логинов. До заключительной "стойки" россияне усилиями Матвея Елисеева, Евгения Гараничева и Эдуарда Латыпова, а также самого Логинова, который справился со стрельбой лежа, шли третьими. Но увы, 8 патронов российскому лидеру не хватило, чтобы закрыть все пять мишеней. Штрафной круг и как итог — 4-е место. Таким образом, сборная России по биатлону провела 33 гонки подряд без медалей. Последний раз россияне попадали на подиум на ЧМ-2020 в Антхольце, когда Александр Логинов взял бронзу в гонке преследования.
Сборная Эстонии сумела завершить дистанцию — то есть не отстав от победителей на круг. Финишную черту наша команда пересекла 22-й, проиграв победителем 7.19,7 и единственной из завершивших дистанцию, набрав 4 штрафных круга. В составе сборной Эстонии выступали Роберт Цакхна, Калев Эрмитс, Кристо Сиймер и Райдо Ранкель.
Полные результаты
1 Швеция (Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) 1:16.31,5 (0+8)
2 Норвегия (Стурла Хольм Лагрейд, Йоханнес Дале, Йоханнес Бо, Тарьей Бо) 00.05,7 (1+11)
3 Германия (Эрик Лессер, Роман Реес, Бенедикт Долль, Филипп Хорн) 00.44,1 (0+7)
4 Россия (Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов) 01.13,5 (1+9)
5 Чехия (Томаш Микишка, Якуб Штвртецки, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж) 01.35,1 (0+6)
6 Франция (Антонин Гигонна, Эмильен Жакелен, Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе) 01.51,3 (3+12)
7 Австрия (Давид Коматц, Симон Эдер, Феликс Лейтнер, Юлиан Эберхард) 01.56,2 (1+11)
8 Италия (Дидье Бьона, Лукас Хофер, Томас Бормолини, Доминик Виндиш) 02.04,2 (1+10)
9 Швейцария (Себастьян Штальдер, Беньямин Вегер, Жереми Финелю, Никлас Хартвег) 02.24,2 (0+9)
10 Финляндия (Туомас Харьюла, Теро Сеппяля, Якко Олави Ранта, Олли Хииденсало) 02.35,0 (1+10)
11 Беларусь (Никита Лобастов, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Антон Смольский) 02.41,4 (1+11)
12 Словения (Миха Довжан, Яков Фак, Клемен Бауэр, Рок Трсан) 02.43,1 (2+9)
13 Украина (Артем Прима, Руслан Ткаленко, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко) 02.44,3 (0+6)
14 Канада (Жюль Бюрнот, Скотт Гоу, Адам Раннелс, Кристиан Гоу) 02.59,6 (0+12)
15 США (Шон Доэрти, Лейф Нордгрин, Пол Шоммер, Джейк Браун) 02.48,7 (0+6)
16 Бельгия (Флоран Клод, Тьерри Ланже, Том Лахайе-Гоффар, Сезар Бове) 04.07,3 (0+5)
17 Япония (Микито Татидзаки, Косуке Озаки, Тсукаса Кобоноки, Сохеи Кодама) 05.29,9 (2+11)
18 Болгария (Димитар Герджиков, Владимир Илиев, Антон Синапов, Благой Тодев) 05.30,1 (0+11)
19 Польша (Андржей Нендза-Кубинец, Гжегож Гузик, Войцех Скоруза, Марцин Швайнош) 05.32,9 (0+11)
20 Словакия (Михал Шима, Томаш Хасилла, Шимон Бартко, Матей Балога) 06.23,0 (1+15)
21 Литва (Кароль Домбровски, Витаутас Строля, Томас Каукенас, Линас Банис) 07.16,6 (3+17)
22 Эстония (Рене Захна, Калев Эрмитс, Кристо Сиймер, Райдо Ранкель) 07.19,7 (4+12)
23 Казахстан (Александр Мухин, Сергей Сирик, Данил Белецкий, Дастан Делдеш) - 1 круг
24 Румыния (Георге Бута, Корнел Пукьяну, Георг Мариан Колтеа, Анатолий Оськин) - 1 круг
25 Латвия (Андрей Расторгуев, Александр Патриюк, Эдгарс Мисе, Роберт Слотинс) - 1 круг
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