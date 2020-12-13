Логинов подвел Россию, Швеция выиграла эстафету, Эстония — 22-я

Свои коррективы в расстановку сил на дистанции мужской эстафеты 4 по 7,5 км внесла погода. Большую часть гонки шел снег, который сделал трассу непростой для прохождения, а также осложнил стрельбу. Первыми из фавоворитов, которым это помешало, оказались французы. Уже на втором этапе Эмильен Жакелен отправился на два штрафных круга и вычеркнул свою сборную из числа соискателей наград.

Однако главные события разыгрались на заключительном огневом рубеже. Сначала в поединке лидеров — Швеции и Норвегии — со стрельбой не справился Йоханес Бё, штрафной круг отбросил норвежцев на вторую позицию. А затем великолепные шансы на призовую тройку упустил лидер российской команды Александр Логинов. До заключительной "стойки" россияне усилиями Матвея Елисеева, Евгения Гараничева и Эдуарда Латыпова, а также самого Логинова, который справился со стрельбой лежа, шли третьими. Но увы, 8 патронов российскому лидеру не хватило, чтобы закрыть все пять мишеней. Штрафной круг и как итог — 4-е место. Таким образом, сборная России по биатлону провела 33 гонки подряд без медалей. Последний раз россияне попадали на подиум на ЧМ-2020 в Антхольце, когда Александр Логинов взял бронзу в гонке преследования.

Сборная Эстонии сумела завершить дистанцию — то есть не отстав от победителей на круг. Финишную черту наша команда пересекла 22-й, проиграв победителем 7.19,7 и единственной из завершивших дистанцию, набрав 4 штрафных круга. В составе сборной Эстонии выступали Роберт Цакхна, Калев Эрмитс, Кристо Сиймер и Райдо Ранкель.

Полные результаты

1 Швеция (Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) 1:16.31,5 (0+8)

2 Норвегия (Стурла Хольм Лагрейд, Йоханнес Дале, Йоханнес Бо, Тарьей Бо) 00.05,7 (1+11)

3 Германия (Эрик Лессер, Роман Реес, Бенедикт Долль, Филипп Хорн) 00.44,1 (0+7)

4 Россия (Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов) 01.13,5 (1+9)

5 Чехия (Томаш Микишка, Якуб Штвртецки, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж) 01.35,1 (0+6)

6 Франция (Антонин Гигонна, Эмильен Жакелен, Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе) 01.51,3 (3+12)