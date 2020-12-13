Логинов подвел Россию, Швеция выиграла эстафету, Эстония — 22-я

7 Австрия (Давид Коматц, Симон Эдер, Феликс Лейтнер, Юлиан Эберхард) 01.56,2 (1+11)
8 Италия (Дидье Бьона, Лукас Хофер, Томас Бормолини, Доминик Виндиш) 02.04,2 (1+10)
9 Швейцария (Себастьян Штальдер, Беньямин Вегер, Жереми Финелю, Никлас Хартвег) 02.24,2 (0+9)
10 Финляндия (Туомас Харьюла, Теро Сеппяля, Якко Олави Ранта, Олли Хииденсало) 02.35,0 (1+10)
11 Беларусь (Никита Лобастов, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Антон Смольский) 02.41,4 (1+11)
12 Словения (Миха Довжан, Яков Фак, Клемен Бауэр, Рок Трсан) 02.43,1 (2+9)
13 Украина (Артем Прима, Руслан Ткаленко, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко) 02.44,3 (0+6)
14 Канада (Жюль Бюрнот, Скотт Гоу, Адам Раннелс, Кристиан Гоу) 02.59,6 (0+12)
15 США (Шон Доэрти, Лейф Нордгрин, Пол Шоммер, Джейк Браун) 02.48,7 (0+6)
16 Бельгия (Флоран Клод, Тьерри Ланже, Том Лахайе-Гоффар, Сезар Бове) 04.07,3 (0+5)
17 Япония (Микито Татидзаки, Косуке Озаки, Тсукаса Кобоноки, Сохеи Кодама) 05.29,9 (2+11)
18 Болгария (Димитар Герджиков, Владимир Илиев, Антон Синапов, Благой Тодев) 05.30,1 (0+11)
19 Польша (Андржей Нендза-Кубинец, Гжегож Гузик, Войцех Скоруза, Марцин Швайнош) 05.32,9 (0+11)
20 Словакия (Михал Шима, Томаш Хасилла, Шимон Бартко, Матей Балога) 06.23,0 (1+15)
21 Литва (Кароль Домбровски, Витаутас Строля, Томас Каукенас, Линас Банис) 07.16,6 (3+17)
22 Эстония (Рене Захна, Калев Эрмитс, Кристо Сиймер, Райдо Ранкель) 07.19,7 (4+12)
23 Казахстан (Александр Мухин, Сергей Сирик, Данил Белецкий, Дастан Делдеш) - 1 круг
24 Румыния (Георге Бута, Корнел Пукьяну, Георг Мариан Колтеа, Анатолий Оськин) - 1 круг
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