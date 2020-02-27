Логинов подает в суд на сотрудницу ИБУ. Правда, он об этом не знает

Свой иск к антидопинговому менеджеру параллельно подаст и Союз биатлонистов России, сообщил глава организации Владимир Драчев. Правда, сам Логинов, как выяснил "Спорт-Экспресс", о подаче иска от своего имени

ничего не знал.

Допинг не нашли, но изъяли телефоны

Предыстория этого дела такова. 19 февраля во время чемпионата мира по биатлону в итальянской Антерсельве Фуссек-Хаккарайнен написала заявление на россиян в полицию, заподозрив их в манипуляциях с допингом.

Итальянская полиция заявилась в номер к Логинову ранним утром 22 февраля за несколько часов до старта эстафеты. Никаких запрещенных препаратов у Логинова и Касперовича не нашли, зато у них изъяли мобильные телефоны и компьютер.

Из-за полицейской облавы Логинов два дня не имел возможности выспаться, у него подскочило давление, спортсмен вынужден был сняться с заключительной гонки чемпионата мира, лишившись шанса на призовые. Денежные призы в каждой индивидуальной гонке чемпионата мира получали 20 лучших участников.

ИБУ дистанцировался от Сары

Интересно, что ИБУ пытался дистанцироваться от скандала, заявив, что никаких заявлений в полицию не подавал.

Президент Международного союза биатлонистов швед Олле Далин сказал, что был не в курсе обыска в гостиничных номерах российской делегации.

Ранее Фуссек-Хаккарайнен работала в Международной федерации лыжного спорта, где также отвечала за антидопинговое направление.