Линнус и Маннима победили в Тамсалуском лыжном марафоне

Судьба первого места была решена на последнем километре дистанции, когда Линнус оторвался от конкурентов. На финише он опередил ближайших преследователей на 6 секунд.

Марафон Тамсалу - Неэрути проходил в снегопад. 43-километровую дистанцию преодолели 560 участников (РЕЗУЛЬТАТЫ).

Следующий этап марафонской серии пройдет 13 февраля в Алутагузе, где лыжники выйдут на старт 44-километровой дистанции.