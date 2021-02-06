Линнус и Маннима победили в Тамсалуском лыжном марафоне

Победителями лыжного марафона Тамсалу - Неэрути на 43 км стали Сандер Линнус (2:04.48) и Татьяна Маннима (2:09:24). Неделю назад они выиграли и первый этап марафонской серии Estoloppet.
Судьба первого места была решена на последнем километре дистанции, когда Линнус оторвался от конкурентов. На финише он опередил ближайших преследователей на 6 секунд.
Марафон Тамсалу - Неэрути проходил в снегопад. 43-километровую дистанцию преодолели 560 участников (РЕЗУЛЬТАТЫ).
Следующий этап марафонской серии пройдет 13 февраля в Алутагузе, где лыжники выйдут на старт 44-километровой дистанции.
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