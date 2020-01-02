Лидирующий в "Тур де Ски" россиянин пригласил норвежца выпить водки

Лидирующий в лыжной многодневке "Тур де Ски" россиянин Александр Большунов 31 декабря отмечал свой день рождения - ему исполнилось 23 года. Приглашение на праздник получил и его главный конкурент норвежец Йоханнес Клэбо.
"Он пришел на праздник? К сожалению, нет. Я был очень разочарован", - сказал Большунов шведскому изданию Expressen.
Клэбо подтвердил норвежским журналистам, что Большунов действительно приглашал его скушать торт и выпить водки.
"Когда у Большунова дела идут хорошо, он очень счастлив. Поэтому он раздавал приглашения направо и налево", - сказал Клэбо.
Перед тремя заключительными этапами многодневки "Тур де Ски" (все они пройдут в итальянском Валь-ди-Фьемме) Большунов опережает своего соотечественника Сергея Устюгова на 16 секунд и Клэбо на 26 секунд.
Ушла из жизни известная красавица-актриса, звезда 60-х годов
Известный в Питере онколог Андрей Павленко простился с друзьями
Неожиданная правда о бергамоте произвела фурор в сети
Видеофакт: 17-метровая новогодняя елка сгорела дотла в Казахстане