Лидер сборной России 35 часов добирался до Финляндии, но...

По данным финского издания Iltalehti, один из лидеров сборной России прибыл на тренировочный сбор в Финляндию в конце первой декады ноября. Поскольку большинство авиарейсов из-за пандемии отменены, Устюгов добирался из Екатеринбурга кружным путем через Турцию, потратив на дорогу в общей сложности 35 часов.

"Через несколько дней после тренировок в Финляндии Сергей пожаловался на плохое самочувствие. Он сказал, что плохо себя чувствует, очень устал и страдает от головной боли. Эта поездка на сбор оказалась для него слишком изнурительной", - подчеркнул немецкий специалист Маркус Крамер, тренирующий российских лыжников.

В Финляндии Устюгов дважды сдавал тест на коронавирусную инфекцию, но оба раза результаты были отрицательные. Лыжнику дали возможность отдохнуть, однако его состояние только ухудшилось.

"Мы решили, что будет лучше, если он вернется в Россию и будет готовиться к декабрьскому этапу Кубка мира в Давосе", - добавил Крамер.

28-летний Устюгов - один из сильнейших лыжников сборной России. В 2017 году он выиграл многодневку " Тур де Ски" и выиграл две золотые медали чемпионата мира в скиатлоне и командном спринте.