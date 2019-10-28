28.10.2019, 15:30

Лидер группы Muse поздравил российскую фигуристку с победой на Гран-при Канады


rus.delfi.ee
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Мэттью Беллами
Мэттью Беллами Фото: Scanpix

Фронтмен британской музыкальной группы Muse Мэттью Беллами поздравил 15-летнюю российскую фигуристку Александру Трусову с победой на втором этапе серии Гран-при. Об этом Беллами написал в своем аккаунте в Instagram.

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"Поздравляю Александру Трусову с победой на Skate Canada с тремя четверными прыжками, и спасибо за использование Pray (High Valyrian) в качестве звуковой дорожки", — написал Беллами.

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Произвольная программа Трусовой состоит из двух музыкальных отрезков, автором одного из которых является Беллами.

На турнире в канадском Келоуне российская фигуристка установила два мировых рекорда.

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