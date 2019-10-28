Лидер группы Muse поздравил российскую фигуристку с победой на Гран-при Канады

28.10.2019, 15:30Лидер группы Muse поздравил российскую фигуристку с победой на Гран-при Канады rus.delfi.ee EST Мэттью Беллами Фото: Scanpix Фронтмен британской музыкальной группы Muse Мэттью Беллами поздравил 15-летнюю российскую фигуристку Александру Трусову с победой на втором этапе серии Гран-при. Об этом Беллами написал в своем аккаунте в Instagram. View this post on InstagramCongrats to Alexandra Trusova for winning Skate Canada with 3 quadruple jumps, and thanks for using ‘Pray (High Valyrian)’ as the sound track! #prayhighvalyrianA post shared by Matt Bellamy (@mattbellamy) on Oct 27, 2019 at 2:35pm PDT Читайте также: ВИДЕО: Новый мировой рекорд от Трусовой на Skate Canada. И ей всего 15 лет (15) 27.10.2019 Восходящая звезда фигурного катания из России победила на американском этапе Гран-при 20.10.2019 "Поздравляю Александру Трусову с победой на Skate Canada с тремя четверными прыжками, и спасибо за использование Pray (High Valyrian) в качестве звуковой дорожки", — написал Беллами. ТОП 10 пород собак, которые идеально подходят для квартиры (7) Необычный завод: зарплата в среднем 2500 евро, но работников не хватает (40) Пять кухонных привычек, которые должны появиться до того, как вам исполнится 30 Произвольная программа Трусовой состоит из двух музыкальных отрезков, автором одного из которых является Беллами.На турнире в канадском Келоуне российская фигуристка установила два мировых рекорда. Share Tweet Читайте также:ВИДЕО: Косторная опередила Туктамышеву, у Кийбус личный...Знаменитая российская фигуристка стала жертвой... (1) Мать выжившей при резне в Питере девушки рассказала о задержанном Вот как вернуть карту, которую «съел» банкомат: все просто В деле о трупах в Британии появился Крым Артист найден мертвым в мусорном баке в Петербурге
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