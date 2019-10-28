Лидер группы Muse поздравил российскую фигуристку с победой на Гран-при Канады

"Поздравляю Александру Трусову с победой на Skate Canada с тремя четверными прыжками, и спасибо за использование Pray (High Valyrian) в качестве звуковой дорожки", — написал Беллами.

Произвольная программа Трусовой состоит из двух музыкальных отрезков, автором одного из которых является Беллами.

На турнире в канадском Келоуне российская фигуристка установила два мировых рекорда.