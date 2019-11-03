Легендарный олимпийский чемпион вернулся и выиграл золото в Солт-Лейк-Сити

Команда Виктора Ана вместе с Даниилом Ейбогом, Екатериной Ефременковой, Софьей Просвирновой, финишировала первой с результатом 2 минуты 37,585 секунды.

Второе место заняла команда Китая (2.37,730), тройку призеров замкнула сборная Южной Кореи (2.37,817).

В личном зачете Виктор Ан финишировал вторым на дистанции 500 м, победу одержал южнокореец Хван Дэ Хон.

33-летний Ан является самым титулованным шорт-трекистом в истории. В составе национальной команды Южной Кореи он стал трехкратным чемпионом Олимпиады-2006 в Турине и 18-кратным чемпионом мира. Из-за конфликта с Конькобежной ассоциацией Южной Кореи спортсмен принял решение о смене гражданства для выступления на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В составе сборной России, за которую он выступает с 2011 года, Виктор Ан трижды стал чемпионом Игр в Сочи, дважды — чемпионом мира и восемь раз — чемпионом Европы.