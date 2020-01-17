Легендарный финский спортсмен получил неожиданный подарок от Елены Вяльбе

"О, Боже! И это даже не упаковано, - была первая реакция Мието. - "Но мы с Еленой очень хорошие друзья".

Мието добавил, что алкоголь долгое время не употреблял, но с такого подарка стоит снять пробу. Финский лыжник подтвердил, что в свои 70 лет находится в хорошей форме. "У меня хорошее здоровье, частично из-за того, что я не связан с женщинами. Уже 23 года вдовец", - сказал Мието.

На Олимпийских играх Мието завоевал в общей сложности 5 медалей - одну золотую (эстафета), две серебряные и две бронзовые. В историю лыжного спорта вошло противостояние Мието со шведом Томасом Вассбергом на Олимпиаде-1980 в Лэйк-Плэсиде, где он уступил сопернику в гонке на 15 км всего лишь 0,01 секунды.

На гала-вечере звезд финского спорта лучшим спортсменом Финляндии 2019 года был признан футболист Теэму Пукки. Его 10 забитых мячей в отборочном цикле к Евро-2020 помогли сборной Финляндии впервые в истории пробиться в финальный турнир чемпионата Европы.