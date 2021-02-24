Легендарную советскую лыжницу, вышедшую замуж за эстонца, заставляли сделать аборт перед Олимпиадой

В декабре 2020 года олимпийская чемпионка Калгари, лыжица (а впоследствии успешная биатлонистка) Анфиса Резцова призналась, что сделала аборт ради продолжения карьеры.

"Я читала историю Анфисы Резцовой, где она рассказывала, как перед Олимпиадой в Калгари её заставили сделать аборт. А Вяльбе, мол, была молодая, ее никто этого не заставлял делать. На самом деле и меня заставляли. Но у меня на этот счёт было свое мнение. Уверена, оно было и у Анфисы. Поэтому она выбрала Олимпийские игры, и никто не вправе её осуждать и обсуждать. Меня гораздо больше олимпийских медалей волновал вопрос о том, будут ли у меня после аборта дети. Я выбрала другой путь", — рассказала Вяльбе.

Елена Вяльбе — трехкратная олимпийская чемпионка. Лыжница завоевала золотые медали в эстафетах на Олимпийских играх в Альбервилле, Лиллехаммере и Нагано. Кроме того, Вяльбе 14 раз завоевывала медали высшего достоинства на чемпионатах мира.

Была замужем за эстонским лыжником Урмасом Вяльбе (участником двух Олимпиад), после развода оставила его фамилию. В 1987 году, незадолго до Олимпиады, родила сына Франса.

Еще больше новостей про СПОРТ ЗДЕСЬ.