14.07.2020, 05:05

Легенда мирового биатлона наслаждается жизнью в полупрозрачном платье

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Легенда мирового биатлона наслаждается жизнью в полупрозрачном платье
Darja DomrachevaREUTERS

Знаменитая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала, как можно получать удовольствие от жизни.

"Только умея получать удовольствие от мелочей, можно чувствовать жизнь во всех красках! Пробежаться по полю, вдохнуть свежести и уметь наслаждаться этим — это ведь так просто и так ценно!" — такой подписью она снабдила фото в "Инстаграме".

На снимке четырехкратная олимпийская чемпионка предстала с охапкой цветов в полупрозрачном летнем платье.

Домрачева завершила спортивную карьеру в 2018 году. В минувшем сезоне знаменитая биатлонитка и ее муж Уле-Эйнар Бьорндален возглавили сборную Китая, помогая ей получше подготовиться к домашней Олимпиаде-2022.

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