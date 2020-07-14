Легенда мирового биатлона наслаждается жизнью в полупрозрачном платье

"Только умея получать удовольствие от мелочей, можно чувствовать жизнь во всех красках! Пробежаться по полю, вдохнуть свежести и уметь наслаждаться этим — это ведь так просто и так ценно!" — такой подписью она снабдила фото в "Инстаграме".

На снимке четырехкратная олимпийская чемпионка предстала с охапкой цветов в полупрозрачном летнем платье.

Домрачева завершила спортивную карьеру в 2018 году. В минувшем сезоне знаменитая биатлонитка и ее муж Уле-Эйнар Бьорндален возглавили сборную Китая, помогая ей получше подготовиться к домашней Олимпиаде-2022.