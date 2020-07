Легенда мирового биатлона наслаждается жизнью в полупрозрачном платье

View this post on Instagram

Только умея получать удовольствие от мелочей, можно чувствовать жизнь во всех красках! Пробежаться по полю, вдохнуть свежести и уметь наслаждаться этим - это ведь так просто и так ценно! Фото: @olganazarova_photo Only by being able to enjoy the little things, you can feel life in all its colors! To run through the field, to breathe in the freshness and to enjoy it - it is so simple and so valuable! #simplethingsmakeshappiness #makeyourday Photo by: @olganazarova_photo