11.03.2021, 20:57
Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев временно отстранен от соревнований
Трехкратный чемпион Европы Андрей Расторгуев временно отстранен от участия в соревнованиях за нарушение антидопинговых правил, пишет Sports.ru.
Трехкратный чемпион Европы Андрей Расторгуев временно отстранен от участия в соревнованиях за нарушение антидопинговых правил, пишет Sports.ru.
Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в биатлоне Biathlon Integrity Unit (BIU) заявил, что Расторгуев трижды за 12 месяцев нарушил пункт об обязательном уведомлении допинг-офицеров о своем местонахождении.
В течение двух недель биатлонист может обжаловать это решение.
В текущем сезоне Расторгуев выиграл золото чемпионата Европы в индивидуальной гонке. В общем зачете Кубка мира спортсмен шел на 24-м месте.
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