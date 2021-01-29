Латвийский биатлон завоевал второе золото чемпионата Европы
После дня отдыха на польском зимнем курорте Душники-Здруй возобновился чемпионат Европы по биатлону. Женский спринт на 7,5 км выиграла латвийская биатлонистка Байба Бендика - 22.00,7 (1).
После дня отдыха на польском зимнем курорте Душники-Здруй возобновился чемпионат Европы по биатлону. Женский спринт на 7,5 км выиграла латвийская биатлонистка Байба Бендика - 22.00,7 (1).
На второй стрельбе 29-летняя Бендика допустила один промах, но за счет высокой скорости сумела превзойти всех конкуренток.
Латвийский биатлон завоевал на чемпионате Европы уже второе золото. В мужской гонке на 20 км, которая состоялась в день открытия турнира, победителем стал Андрей Расторгуев.
Серебряную медаль в женском спринте завоевала норвежка Каролин Эрдель (0; +5,7). Бронза досталась россиянке Анастасии Шевченко (0; +9,7).
Лучшая из эстонских биатлонисток Йоханна Талихярм заняла 25-е место (2; +57,1). Как и в индивидуальной гонке, ее подвела стрельба - на первом огневом рубеже Йоханна вынуждена была пробежать два штрафных круга).
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