Кубок мира по биатлону стартовал с неожиданного результата

В финском Контиолахти стартовал Кубок мира по биатлону. Первую гонку сезона выиграл малоизвестный норвежец Стурла-Холм Легрейд, не совершивший ни одного промаха на дистанции 20 км - 48.57,0.
23-летний скандинав лишь третий раз в карьере выступал на этапе Кубка мира. В 2018 году Легрейд приезжал в Отепя, где стал серебряным призером юниорского чемпионате мира в индивидуальной гонке.
Бе допустил один промах
Главный фаворит сезона норвежец Йоханнес Бе с одной минутой штрафа, заработанной на стартовом рубеже, занял второе место (1; +19,6). Замкнул призовую тройку немец Эрик Лессер (1; +1.03,6).
Лучший из эстонских стреляющих лыжников Калев Эрмитс занял 41-е место (2; +4.39,5). Всего в индивидуальной гонке стартовал 101 биатлонист.
Вирер показала класс
В женской гонке на 15 к м сенсации не произошло. Лучший результат показала итальянская биатлонистка Доротея Вирер (0; 44.00,9). Она одержала 12-ю победу на этапах Кубка мира.
Совсем немного итальянке уступила немка Дениз Херманн (1; +0,8). Третий результат у шведки Йоханны Скоттхайм, которая впервые поднялась на призовой подиум (0; +24,1).
Лучшая из эстонских биатлонисток Туули Томингас заняла 26-е место (2; +3.09,7). Зачетные очки заработала также Йоханна Талихярм, показавшая 31-й результат среди 103 участниц (1; +3.34,2).
29 ноября в финском Контиолахти пройдут спринтерские гонки биатлонистов.
Календарь Кубка мира по биатлону 2020/21
1-й этап 28-29 ноября Контиолахти (Финляндия)
2-й этап 3-6 декабря Контиолахти (Финляндия)
3-й этап 11-13 декабря Хохфильцен (Австрия)
4-й этап 17-20 декабря Хохфильцен (Австрия)
5-й этап 7-10 января Оберхоф (Германия)
6-й этап 13-17 января Оберхоф (Германия)
7-й этап 21-24 января Антерсельва (Италия)
Чемпионат мира 10-21 февраля Поклюка (Словения)
8-й этап 4-7 марта Нове-Место (Чехия)
9-й этап 11-14 марта Нове-Место (Чехия)
10-й этап 18-21 марта Холменколлен (Норвегия)
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