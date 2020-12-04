Кто выиграет первую эстафету в Кубке мира по биатлону?

В прошлом сезоне все 6 эстафетных гонок, в том числе и на чемпионате мира в итальянской Антерсельве, выиграли норвежки.

Чаще других на пьедестал почета попадали швейцарки, за которых выступали три сестры Гаспарин - Элиза, Селина и Аита. Призерами эстафетных гонок по два раза становились шведки, немки и француженки.

Для сборной Эстонии эстафеты складывались в прошлом сезоне не слишком удачно. Лучший результат у нее 14-е место, а на мировом первенстве эстонский квартет не сумел добраться до финиша.