Кто выиграет первую эстафету в Кубке мира по биатлону?
5 декабря в программе финского этапа Кубка мира по биатлону женская эстафета 4х6 км (начало в 16:15). Для участия в ней зарегистрированы 22 команды.
5 декабря в программе финского этапа Кубка мира по биатлону женская эстафета 4х6 км (начало в 16:15). Для участия в ней зарегистрированы 22 команды.
В прошлом сезоне все 6 эстафетных гонок, в том числе и на чемпионате мира в итальянской Антерсельве, выиграли норвежки.
Чаще других на пьедестал почета попадали швейцарки, за которых выступали три сестры Гаспарин - Элиза, Селина и Аита. Призерами эстафетных гонок по два раза становились шведки, немки и француженки.
Для сборной Эстонии эстафеты складывались в прошлом сезоне не слишком удачно. Лучший результат у нее 14-е место, а на мировом первенстве эстонский квартет не сумел добраться до финиша.
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