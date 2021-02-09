Кто выиграет первую эстафету на чемпионате мира по биатлону?

Для участия в ней зарегистрированы 27 команд. Под первым стартовым номером отправится на дистанцию российская четверка (Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева).

Месяц назад россияне выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе, но тогда порядок прохождения этапов был другим - начинали эстафетную гонку женщины, а заканчивали мужчины.

Фаворитами эстафетной гонки являются норвежцы, которые выставляют сильнейший квартет, полностью составленный из лидеров общего зачета Кубка мира - Стурла Легрейд, Йоханнес Бе, Тирил Экхофф и Марте Ройселанд.

В составе сборной Эстонии выступят Рене Захкна, Калев Эрмитс, Йоханна Таляхярм и Туули Томингас.

В прошлом году золото чемпионата мира - он проходил в итальянской Антерсельве - в смешанной эстафете завоевала Норвегия, опередившая Италию (+15,6) и Чехию (+30,8). Эстонский квартет занял 15-е место (+3.11,8).