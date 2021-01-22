Кто выиграет мужскую эстафету биатлонистов в Италии?

Для участия в ней зарегистрированы 24 команды. В общем зачете Кубка мира четыре первые строчки занимают норвежские биатлонисты - все они заявлены на эстафету (Стурла Легрейд, Йоханнес Дале, Тарьей Бе, Йоханнес Бе). По традиции скандинавы считаются главными фаворитами гонки. Таковым и они были и неделю назад в Оберхофе, но финишировали вторыми, уступив французам.

В нынешнем сезоне состоялись три эстафеты и каждый раз сборная России финишировала четвертой. Сумеет ли она переломить эту традицию? У россиян не хватает качественного состава, чтобы конкурировать с лидерами. На предыдущей эстафете в Оберхофе первый этап завалил Кирилл Стрельцов. В Антерсельве роль стартера доверена Антону Бабикову. Вместе с ним в гонке выступят Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Сборная Эстонии в Оберхофе показала лучший результат сезона, заняв 14-е место. Сумеет ли она улучшить этот результат на итальянской трассе? Состав нашего квартета такой же как и на предыдущем этапе - Рене Захкна, Калев Эрмитс, Роберт Хелдна, Райдо Рянкель.

Накануне мужской эстафеты состоится женский масс-старт на 12,5 км (14:10). Никто из эстонских биатлонисток в эту гонку - в ней выступят 30 спортсменок - к сожалению, не пробился.