Кто выиграет эстафетные гонки биатлонистов в Поклюке?

Первыми на старт эстафеты 4х6 км выйдут женщины (начало в 12:45). Для участия в ней заявлены 22 команды. Состав сборной Эстонии - Регина Оя, Йоханна Талихярм, Туули Томингас, Кадри Лехтла.

Чемпионский титул в Поклюке защищают норвежские биатлонистки, опередившие Германию и Украину. Сборная Эстонии на прошлогоднем чемпионате мира в Антерсельве была дисквалифицирована за нарушение правил.

Завершит программу предпоследнего дня чемпионата мира мужская эстафета 4х7,5 км (16:00). В этой гонке будут соперничать 25 команд.

Интрига дня: сумеет ли российская команда открыть счет медалям на чемпионате мира? В составе мужского квартета заявлены Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.