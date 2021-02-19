Кто выиграет эстафетные гонки биатлонистов в Поклюке?

20 февраля в словенской Поклюке, где близится к завершению чемпионат мира по биатлону, будут разыграны два комплекта наград в эстафетных гонках.
Первыми на старт эстафеты 4х6 км выйдут женщины (начало в 12:45). Для участия в ней заявлены 22 команды. Состав сборной Эстонии - Регина Оя, Йоханна Талихярм, Туули Томингас, Кадри Лехтла.
Чемпионский титул в Поклюке защищают норвежские биатлонистки, опередившие Германию и Украину. Сборная Эстонии на прошлогоднем чемпионате мира в Антерсельве была дисквалифицирована за нарушение правил.
Завершит программу предпоследнего дня чемпионата мира мужская эстафета 4х7,5 км (16:00). В этой гонке будут соперничать 25 команд.
Интрига дня: сумеет ли российская команда открыть счет медалям на чемпионате мира? В составе мужского квартета заявлены Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
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