Кто выиграет биатлонную эстафету в Оберхофе?
15 января в германском Оберхофе, где проходит Кубок мира по биатлону, состоится мужская эстафета 4х7,5 км (начало в 15:30).
15 января в германском Оберхофе, где проходит Кубок мира по биатлону, состоится мужская эстафета 4х7,5 км (начало в 15:30).
В нынешнем сезоне это третья эстафета. Первую гонку в финском Контиолахти выиграла Норвегия, опередившая Швецию, Германию и Россию.
Второй эстафетный старт в австрийском Хохфильцене завершился победой Швеции, за которой финишировали Норвегия, Германия и Россия.
Фаворитами предстоящей гонки являются норвежцы, за которых на последних этапах будут выступать братья Тарьей и Йоханнес Бе.
Российский квартет в предыдущих эстафетах останавливался в шаге от пьедестала почета. В Оберхофе за россиян будут выступать Кирилл Стрельцов, Матвей Елисеев, Александр Логинов и герой последней смешанной эстафеты Эдуард Латыпов.
Эстонские биатлонисты в Финляндии финишировали на 17-м месте, а в Австрии заняли 22-е место. В предстоящей эстафете будут выступать Рене Захкна, Калев Эрмитс, Роберт Хелдна и Райдо Рянкель. Всего на старт гонки в Оберхофе выйдут 24 команды.
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