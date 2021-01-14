Кто выиграет биатлонную эстафету в Оберхофе?

В нынешнем сезоне это третья эстафета. Первую гонку в финском Контиолахти выиграла Норвегия, опередившая Швецию, Германию и Россию.

Второй эстафетный старт в австрийском Хохфильцене завершился победой Швеции, за которой финишировали Норвегия, Германия и Россия.

Фаворитами предстоящей гонки являются норвежцы, за которых на последних этапах будут выступать братья Тарьей и Йоханнес Бе.

Российский квартет в предыдущих эстафетах останавливался в шаге от пьедестала почета. В Оберхофе за россиян будут выступать Кирилл Стрельцов, Матвей Елисеев, Александр Логинов и герой последней смешанной эстафеты Эдуард Латыпов.

Эстонские биатлонисты в Финляндии финишировали на 17-м месте, а в Австрии заняли 22-е место. В предстоящей эстафете будут выступать Рене Захкна, Калев Эрмитс, Роберт Хелдна и Райдо Рянкель. Всего на старт гонки в Оберхофе выйдут 24 команды.