Кто принял решение дисквалифицировать Большунова? Это был эстонец

Соответствующий документ о дисквалификации Пеэтс подписал как председатель жюри. На него была возложена обязанность проинформировать об этом и самого Большунова.

Бурная дискуссия с Вяльбе

"Никто никогда не доволен дисквалификацией, но у нас не было долгого обсуждения. Это было информативно", - так описал разговор с российским лыжником Пеэтс.

"Могу подтвердить, что дискуссии были эмоциональными", - лаконично сказал Пеэтс о беседах с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе и главным тренером сборной России Маркусом Крамером.

Большунов сбил финна за финишной чертой

Напомним, что финиш лыжной эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти завершился в минувшее воскресенье скандалом. Уверенную победу в гонке одержал норвежский квартет, а за второе место борьба развернулась между Финляндией-1 и Россией-1. Первым на финишную стометровку выкатил финский лыжник Йони Мяки, которого отчаянно пытался догнать Большунов

Россиянин мощно накатывал на финиш, но финн перекрывал ему траекторию движения. Мяки по сути подрезал Большунова - между лыжниками произошел контакт. Российский лыжник дважды ударил его палкой. За финишной чертой, когда Мяки принимал поздравления, Большунов сбил финского лыжника с ног.

Большунов, а с ним и весь российский квартет, после финиша эстафеты был дисквалифицирован.

