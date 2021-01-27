Кто принял решение дисквалифицировать Большунова? Это был эстонец

О неспортивном поведении российского лыжника Александра Большунов на финише эстафетной гонки в Лахти наверняка слышали многие любители спорта. Однако менее известен другой факт - плохую новость российскому лыжнику о дисквалификации сообщил эстонец Роберт Пеэтс, который был техническим делегатом финского этапа Кубка мира в Лахти, сообщает Õhtuleht.
Соответствующий документ о дисквалификации Пеэтс подписал как председатель жюри. На него была возложена обязанность проинформировать об этом и самого Большунова.
Бурная дискуссия с Вяльбе
"Никто никогда не доволен дисквалификацией, но у нас не было долгого обсуждения. Это было информативно", - так описал разговор с российским лыжником Пеэтс.
"Могу подтвердить, что дискуссии были эмоциональными", - лаконично сказал Пеэтс о беседах с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе и главным тренером сборной России Маркусом Крамером.
Большунов сбил финна за финишной чертой
Напомним, что финиш лыжной эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти завершился в минувшее воскресенье скандалом. Уверенную победу в гонке одержал норвежский квартет, а за второе место борьба развернулась между Финляндией-1 и Россией-1. Первым на финишную стометровку выкатил финский лыжник Йони Мяки, которого отчаянно пытался догнать Большунов
Россиянин мощно накатывал на финиш, но финн перекрывал ему траекторию движения. Мяки по сути подрезал Большунова - между лыжниками произошел контакт. Российский лыжник дважды ударил его палкой. За финишной чертой, когда Мяки принимал поздравления, Большунов сбил финского лыжника с ног.
Большунов, а с ним и весь российский квартет, после финиша эстафеты был дисквалифицирован.
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