Кто остановит в Кубке мира норвежских биатлонистов?

4 декабря программу шведского этапа Кубка мира по биатлону продолжит индивидуальная гонка на 20 км (начало в 17:15).
В первой гонке сезона на 10 км успех праздновали норвежцы Йоханнес и Тарье Бе. Следом за ними расположились два россиянина Матвей Елисеев и Александр Логинов. Изменится ли расстановка сил после индивидуалки?
В гонке на 20 км выступят три представителя Эстонии. В сильнейшей группе побежит Калев Эрмитс (№25). У Рене Захкна 57-й стартовый номер, Райдо Рянкель уйдет на дистанцию 101-м. Всего в гонке заявлены 111 участников.
Лучшим из нашего трио в воскресном спринте на 10 км был Эрмитс, занявший с пятью промахами 77-е место.
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