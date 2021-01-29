Крупный эстонский бизнесмен отказался спонсировать спорт

Известный эстонский бизнесмен в сфере строительства Тоомас Аннус сообщил, что прекращает поддерживать спорт. Не будут больше поддерживать спортсменов также фирмы Merko и Kapitel, крупным акционером которых является Аннус.
Поводом для такого шага со стороны предпринимателя стали публикация портала ERR и эфир передачи Pealtnägija, в которых бизнесмена связывали с допинг-скандалом в эстонских лыжах. Сам Аннус считает, что такие обвинения вводят общественность в заблуждение, а его притягивают к допинг-делам из-за спонсорства "Команды Хаанья", в которой тренировались ведущие эстонские лыжники.
Руководимая Аннусом фирма Merkо много лет поддерживала Лыжный союз, "Команду Хаанья" и спортсменов.
"Годовой бюджет "Команды Хаанья" составлял 400 000 евро, из которых половину суммы покрывали мы: 30 000 евро перечислял Merko, 170 000 евро давал я из своих личных средств ежегодно", - сказал Аннус.
Накануне выхода передачи Pealtnägija бизнесмен отправил журналистам СМС-сообщение, что не знал об использовании спонсорских средств на приобретение допинга, однако 27 января на портале ERR появилась публикация, в которой Аннуса связывали с допинг-делами эстонских лыжников.
Если после допинг-скандала на чемпионате мира в 2019 году Merko прекратил спонсировать лыжный спорт, то с 2021 года Аннус, Merko и Kapitel не собираются больше поддерживать и другие виды спорта.
"От всего сердца извиняюсь перед нашими хорошими друзьями и партнерами, которым мы обещали в этом году выделить в качестве поддержки в общей сложности почти 500 000 евро", - сказал Аннус.
В последние годы Аннус и его фирмы поддерживали теннисистов, велосипедистов, легкоатлетическую школу Эрки Ноола, молодых автоспортсменов.
Аннус выразил надежду, что государство, которое является собственником ERR, будет поддерживать теперь спорт больше, чем прежде.
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