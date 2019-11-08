Красивое начало и не очень удачный конец. Науритс за чертой призеров
На международном турнире фигуристов Volvo Cup в Риге завершили выступление одиночники. Экс-чемпион Эстонии Даниэль-Альберт Науритс занял четвертое место - 200,91.
На международном турнире фигуристов Volvo Cup в Риге завершили выступление одиночники. Экс-чемпион Эстонии Даниэль-Альберт Науритс занял четвертое место - 200,91.
После исполнения короткой программы Науритс лидировал, но произвольную программу он откатал не лучшим образом, допустив несколько серьезных ошибок.
В октябре на Мемориале Дениса Тена в Казахстане Науритс занял третье место с результатом 210,68.
Победителем турнира в латвийской столице стал 16-летний россиянин Артем Ковалев - 220,67. Второй результат у представителя Грузии Ираклия Майсурадзе - 220,35. Бронзовым призером стал Владимир Литвинцев (Азербайджан) - 207,42.
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