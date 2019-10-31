Косторная против Загитовой. Кто выиграет третий этап "Гран-при"?

В Гренобле выйдет на лед олимпийская чемпионка Алина Загитова. Ее главной конкуренткой считается Алена Косторная, которая проводит первый сезон на взрослом уровне. Обе российские фигуристки занимаются в группе Этери Тутберидзе.

Предыдущие два этапа "Гран-при" выиграли российские дебютантки: в США победила Анна Щербакова, а в Канаде с мировым рекордом лучшей была Александра Трусова. Обе фигуристки также тренируются в группе Тутберидзе.