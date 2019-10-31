31.10.2019, 22:30
Косторная против Загитовой. Кто выиграет третий этап "Гран-при"?
1-2 ноября во французском Гренобле пройдет третий этап "Гран-при" по фигурному катанию. По традиции наибольший интерес вызывает выступление одиночниц.
1-2 ноября во французском Гренобле пройдет третий этап "Гран-при" по фигурному катанию. По традиции наибольший интерес вызывает выступление одиночниц.
В Гренобле выйдет на лед олимпийская чемпионка Алина Загитова. Ее главной конкуренткой считается Алена Косторная, которая проводит первый сезон на взрослом уровне. Обе российские фигуристки занимаются в группе Этери Тутберидзе.
Предыдущие два этапа "Гран-при" выиграли российские дебютантки: в США победила Анна Щербакова, а в Канаде с мировым рекордом лучшей была Александра Трусова. Обе фигуристки также тренируются в группе Тутберидзе.
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