Коронавирус сорвал свадьбу фигуристки Забияко с режиссером

"На июнь у нас была запланирована свадьба на Бора-Бора. Ее, конечно, пришлось перенести на неопределенный срок. Очень обидно, но ничего не поделаешь. Устроим праздник мечты, когда все закончится", - приводит слова фигуристки Sport24.

Бора-Бора, где собиралась сыграть свадьбу 25-летняя Забияко, небольшой остров Французской Полинезии в южной части Тихого океана.

24-летний избранник фигуристки Гринькин работает в жанре короткометражного кино. Одной из героинь его последней ленты "Несломленные" стала Забияко. Премьера документального фильма запланирована на осень.

По словам проживающей в Москве фигуристки, последний раз на улице она была 15 марта, когда вернулась из Таллинна. Во время пандемии Забияко, помимо стихов, пробует свои силы в прозе, участвует в различных киносеминарах.

В паре с Александром Энбертом уроженка Таллинна завоевала серебро командного турнира Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Российский дуэт становился бронзовым призером чемпионатов Европы и мира в парном катании. Спортивную карьеру дуэт завершил минувшей зимой.

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!

за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!