21.05.2020, 13:05

Коронавирус сорвал свадьбу фигуристки Забияко с режиссером


EST
Danil Grinkin ja Natalja Zabijako
Danil Grinkin ja Natalja ZabijakoFoto: Instagram/zabiiako

Завершившая спортивную карьеру эстонско-российская фигуристка Наталья Забияко намеревалась летом выйти замуж за режиссера Данила Гринькина, однако пандемия коронавируса внесла коррективы в этот план.

"На июнь у нас была запланирована свадьба на Бора-Бора. Ее, конечно, пришлось перенести на неопределенный срок. Очень обидно, но ничего не поделаешь. Устроим праздник мечты, когда все закончится", - приводит слова фигуристки Sport24.

Бора-Бора, где собиралась сыграть свадьбу 25-летняя Забияко, небольшой остров Французской Полинезии в южной части Тихого океана.

24-летний избранник фигуристки Гринькин работает в жанре короткометражного кино. Одной из героинь его последней ленты "Несломленные" стала Забияко. Премьера документального фильма запланирована на осень.

По словам проживающей в Москве фигуристки, последний раз на улице она была 15 марта, когда вернулась из Таллинна. Во время пандемии Забияко, помимо стихов, пробует свои силы в прозе, участвует в различных киносеминарах.

В паре с Александром Энбертом уроженка Таллинна завоевала серебро командного турнира Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Российский дуэт становился бронзовым призером чемпионатов Европы и мира в парном катании. Спортивную карьеру дуэт завершил минувшей зимой.

View this post on Instagram

💛❄ #december #winter #love #together

A post shared by Natalja Zabijako (@nataliazabiiako) on

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: