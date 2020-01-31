Коронавирус отменил чемпионат мира. Состоится ли зимняя Олимпиада?

"Мы рассматривали возможность переноса турнира в другую страну. Благодарим города, которые вызвались принять у себя чемпионат мира, но так как проблемы с распространением вируса существуют еще и за пределами Китая, мы решили не использовать этот вариант", - отмечается в пресс-релизе Всемирной легкоатлетической ассоциации.

Чемпионат перенесен на 2021 год

"Теперь мы будем работать с нашими спортсменами, нашими партнерами и организационным комитетом Нанкина, чтобы в 2021 году провести это мероприятие".

Из эстонских спортсменов в чемпионате мира должен был участвовать многоборец Майкель Уйбо, который на предыдущем мировом первенстве завоевал бронзовую медаль.

Футболисты бегут из Китая

Из-за вспышки коронавируса в Китае отложен старт чемпионата страны по футболу - первые матчи должны были состояться 22 февраля.

Многие звезды мирового футбола, поехавшие в Китай за высокими гонорарами, из-за форс-мажорных обстоятельств теперь расторгают контракты и ищут варианты трудоустройства в Европе.

Коронавирус вносит коррективы

В феврале 2022 года в Пекине должны пройти зимние Олимпийские игры. До их открытия еще достаточно времени, но коронавирус уже вносит коррективы в планы организаторов Игр. В китайской столице должна была пройти традиционная церемония старта обратного отсчета времени до начала Олимпиады.

От Ухани, где был зафиксирован очаг эпидемии, до Пекина примерно 1100 километров, однако Оргкомитет Игр-2022, решил минимизировать все возможные риски при большом скоплении публики на стадионе и отменил церемонию старта обратного отсчета времени в Пекине.