Конькобежец Виктор Ан объявил о завершении карьеры

"Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я решил сообщить вам, что завершившийся сезон станет заключительным в моей долгой карьере спортсмена. Хотя пока, в момент написания этих строк, реальное осознание ухода из активного спорта, не пришло, я хотел бы ото всей души выразить скромную, но искреннюю благодарность всем болельщикам и поклонникам за любовь к шорт-треку и поддержку до самого конца", — говорится в письме, которое опубликовано на сайте Союза конькобежцев России.

По словам Ана, ему тяжело полноценно тренироваться из-за хронической травмы колена, и на восстановление уходит много времени. "Продолжать спортивную карьеру на одной только мотивации невозможно. Я чувствую, что на данный момент моей текущей формы недостаточно, чтобы провести как следует еще один сезон", — добавил 34-летний спортсмен.

Ан также рассказал, что одной из его целей в спорте после принятия российского гражданства была популяризация шорт-трека в стране. Он отметил, что ему удалось достичь желаемого.

Виктор Ан до 2011 года представлял Южную Корею. В Турине в 2006 году он стал трехкратным олимпийским чемпионом. В 2011 году спортсмен принял российское гражданство и завоевал три золотые награды на Олимпийских играх-2014 в Сочи. Кроме того, в составе сборной России Ан стал двукратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы.

В сентябре 2018 года Ан уже объявлял о завершении карьеры из-за рождения дочери, но год спустя принял решение вернуться.

В январе 2018 года МОК отстранил Ана от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане. При этом фамилия спортсмена не фигурировала в допинговых расследованиях.

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